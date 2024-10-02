Военком Татарстана: Осенний призыв пройдет по плану, в армию отправится 3,5 тыс. человек

Военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев

Фото: rais.tatarstan.ru

Юноши, получившие повестки, не будут направляться в зону проведения СВО

Юрий Михайлович, сколько человек планируется призвать в Татарстане? И один из самых главных вопросов – попадут ли новобранцы на СВО?

Президент страны Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2024 года 30 сентября. Сборы новобранцев начались уже накануне, 1 октября, и продлятся до октября – декабря, пока не будут укомплектованы все запланированные воинские части. Всего планируется отправить в армию 3,5 тысячи человек.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации заверили, что все призывники будут направлены в воинские части, размещенные на территории Российской Федерации. Юноши, получившие повестки, не будут направляться в зону проведения СВО, а после окончания службы сразу же отправятся по домам.

Каковы особенности осеннего призыва граждан на военную службу?

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Призывной возраст увеличен с 27 лет до 30 лет.

У призывника появилась возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Кроме того, сделать это можно через многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина.

Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под роспись, так и заказными письмами.

Первые отправки призывников со сборного пункта Республики Татарстан в войска планируются во второй половине октября 2024 года.

«Представителями научных рот в вузах республики отобрано около 30 человек»

Проводится ли работа в республике по отбору в научные роты?

В республике продолжается работа по комплектованию выпускниками высших учебных заведений научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации. Это штатные подразделения, предназначенные для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований. Представителями научных рот в вузах республики отобрано около 30 человек.

Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе.

Напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Треть призывников, как правило, направляется в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они направляются в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, направляются для прохождения службы в воинские части, дислоцирующиеся вблизи места жительства, в пределах установленных норм призыва граждан на военную службу.

При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ Республики Татарстан.

Призывные кампании, как правило, находятся под пристальным вниманием омбудсмена. Как вы сотрудничаете?

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан во главе с Сарией Сабурской вносит значительный вклад в работу с призывниками и их родителями. Она вместе с военным комиссариатом Республики Татарстан принимает активное участие во многих мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан традиционно планирует сопровождение воинских команд в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы и бытом военнослужащих. Проведение «Школы правовых знаний» планируется на сборном пункте Республики Татарстан при проведении отправок призывников в войска.

«Около 50 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу»

Каково отношение ребят к исполнению своей конституционной обязанности?

Большинство юношей желают пройти военную службу по призыву и понимают, что служба Родине для них почетная обязанность.

А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

В период подготовки к осеннему призыву 2024 года около 50 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения. Соответствующее задание по направлению к местам прохождения альтернативной службы от Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации поступило.

Юрий Михайлович, напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их более подробную информацию о призыве.

Она размещена на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В разделе «Призывникам» есть полезная информация про призыв граждан на военную службу.

Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Благодаря разделу «Контакты», подразделу «Для граждан», молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшей уже традиционной?

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период призыва будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Время приема звонков: ежедневно в рабочее время. Прием звонков в Военном комиссариате Республики Татарстан: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.