Военком РТ рассказал об особенностях осеннего призыва этого года

Главное новшество состоит в том, что призыв теперь проводится в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и сократить время нахождения граждан в военкоматах. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.

«Изменился и срок действия решения призывной комиссии о призыве на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории России. Если призывник по каким-либо причинам не был направлен на службу в текущий период, он отправится в следующий. При появлении оснований для отсрочки ранее принятое решение отменяется», – рассказал он.

Второй важной особенностью стала автоматизация процессов. Призыв проводится с помощью Реестра воинского учета. Повестка направляется в письменной форме и дублируется в электронном виде – уведомление приходит в личный кабинет на портале Госуслуг.

«Еще одно важное преимущество системы – это проактивное предоставление отсрочек. Сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах актуализируются автоматически. По Татарстану уже почти 5 тысячам граждан предоставлена отсрочка или освобождение от призыва без личной явки в военкомат. Граждане, имеющие право на отсрочку и годные по состоянию здоровья, на медосвидетельствование не вызываются – решение может быть принято без их личного присутствия», – отметил он.

Получить информацию о воинском учёте можно на портале реестрповесток.рф или при личном обращении в МФЦ.