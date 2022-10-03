Военком РТ: «Призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут»

1 ноября 2022 года стартует осенний призыв граждан на военную службу. Каковы его особенности? Какие изменения внесены в федеральное законодательство в вопросах призыва? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.

Сергей Погодин: «Призывные мероприятия будут осуществляться с 1 ноября по 31 декабря. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 призыв на военную службу будет осуществляться в ноябре-декабре 2022 года. Увольнение с военной службы солдат, матросов сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, с 1 октября 2022 года. Наша республика не исключение, и призывные мероприятия также будут осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» четко определено понятие призыва и в какие сроки он может проводиться. Добавлю лишь то, что отправки в войска планируется начать в первой декаде ноября 2022 года.

Изменится ли этой осенью задание на призыв? Как повлияет проведение специальной военной операции на количество граждан, призываемых на военную службу?

– Представителем Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации было акцентировано внимание, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву, вне зависимости от наличия специальности, будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, а все военно­служащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и свое­временно направлены к местам проживания».

Осенью планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3 тысяч человек, что несколько меньше, чем в осенний призыв прошлого года.

«Осенью планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3 тысяч человек» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– Сергей Николаевич, были ли изменения в нормативно-правовой базе призыва граждан на военную службу?

– Как вы знаете, Указом Президента России от 2 марта 2022 года гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу (на период работы в этих организациях). Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490 определен порядок предоставления отсрочки.

Под эти правила попадают граждане до 27 лет с высшим образованием: а) работающие в IT-компаниях не менее года; б) работающие в IT-компаниях менее года, но принятые в компанию по окончании вуза в течение года. Отсрочка будет предоставлена не просто работающим в IT-компании сотрудникам, а только конкретным специалистам.

Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

В этих целях IT-компании должны были не позднее чем за 50 календарных дней до начала призыва направить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации именные списки сотрудников указанной категории. Военным комиссариатом Республики Татарстан именные списки уже получены и направлены в муниципальные военные комиссариаты для дальнейшей организации работы.

Также напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

«Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу, будут приглашены на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– Расскажите, а как быть молодым людям, окончившим колледжи, техникумы и поступившим в высшие учебные заведения?

– Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено предоставление отсрочки от призыва на военную службу при получении профессионального образования только один раз. Исключение составляет лишь первоначальное обучение по уровню образования «бакалавриат» с последующим обучением в магистратуре. Таким образом, граждане, поступившие в высшие учебные заведения, которым ранее была предоставлена отсрочка для получения среднего профессионального образования, права на отсрочку для получения высшего образования не имеют, и они подлежат призыву на военную службу. Также хочу напомнить, что гражданам только один раз может быть предоставлена отсрочка для обучения в ординатуре, аспирантуре.

«Необходимо явиться в военные комиссариаты и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом, в том числе пройти медицинское обследование» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

– В первую очередь молодым людям необходимо явиться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора. В приоритетном порядке рассматриваются граждане, прибывшие в военные комиссариаты в самом начале призыва. Им будет обеспечен более широкий выбор видов и родов войск Вооруженных Сил для прохождения службы.

«Предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, по возможности направляются для прохождения военной службы вблизи места жительства.

При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие сложные военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ России.

«Призывники, прошедшие подготовку по водительским военно-учетным специальностям, освобождаются от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Необходимо отметить, что с 1 января этого года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми призывники, прошедшие по направлению военного комиссариата подготовку по водительским военно-учетным специальностям, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

– Сергей Николаевич, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, останутся в силе или военкоматы ждут какие-либо послабления?

«По прибытии на сборный пункт для отправки в войска призывники дважды будут проходить обследование на Covid-19» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– В военных комиссариатах будет осуществляться дезинфекционная обработка помещений и проводиться тестирование призывников на CovidI-19. По прибытии на сборный пункт для отправки в войска призывники дважды будут проходить обследование на Covid-19 тестами Министерства обороны Российской Федерации. Необходимые запасы медицинского имущества и оборудования созданы.

На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта. К проведению призыва все готово.

«На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– Как много тех, кто сегодня пытается уклониться от исполнения воинской обязанности?

– Многие юноши желают пройти военную службу и понимают, что служба Родине для них не в тягость, это почетная обязанность. Нередки случаи, когда вчерашние военнослужащие по призыву остаются на контракт. «Косить» от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным.

Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.

– А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

– В период подготовки к осеннему призыву 2022 года около 50 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии все заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения.

«Места прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

– Что вы думаете об участившихся случаях нападения и поджогов зданий военных комиссариатом?

– Действительно такие факты имеют место быть, в том числе случаи телефонного терроризма, поджогов зданий. В ходе весеннего призыва были приняты меры по недопущению экстремистских действий со стороны отдельных граждан. Была усилена охрана военных комиссариатов, призывных и сборного пункта. Осенний призыв будет проходить в таком же усиленном, в плане обеспечения охраны, режиме.

Хотелось бы предупредить и оградить вынашивающих такие преступные замыслы недобросовестных граждан. Вышеописанные действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Преступления террористической направленности не имеют срока давности.

«Осенний призыв будет проходить в усиленном в плане обеспечения охраны режиме» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Сергей Николаевич, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их более подробную информацию о призыве.

– На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в подразделе «Для граждан» раздела «Контакты», в подразделе «Служба по призыву» раздела «Призывникам» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

– Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений в электронную приемную или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшая уже традиционной?

– На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период с 4 октября по 31 декабря будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Прием звонков: ежедневно с 10 до 12 часов (время московское).