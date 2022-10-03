Военком РТ: «Призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут»
1 ноября 2022 года стартует осенний призыв граждан на военную службу. Каковы его особенности? Какие изменения внесены в федеральное законодательство в вопросах призыва? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 призыв на военную службу будет осуществляться в ноябре-декабре 2022 года. Увольнение с военной службы солдат, матросов сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, с 1 октября 2022 года. Наша республика не исключение, и призывные мероприятия также будут осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» четко определено понятие призыва и в какие сроки он может проводиться. Добавлю лишь то, что отправки в войска планируется начать в первой декаде ноября 2022 года.
Изменится ли этой осенью задание на призыв? Как повлияет проведение специальной военной операции на количество граждан, призываемых на военную службу?
– Представителем Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации было акцентировано внимание, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву, вне зависимости от наличия специальности, будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания».
Осенью планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3 тысяч человек, что несколько меньше, чем в осенний призыв прошлого года.
– Сергей Николаевич, были ли изменения в нормативно-правовой базе призыва граждан на военную службу?
– Как вы знаете, Указом Президента России от 2 марта 2022 года гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу (на период работы в этих организациях). Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490 определен порядок предоставления отсрочки.
Под эти правила попадают граждане до 27 лет с высшим образованием: а) работающие в IT-компаниях не менее года; б) работающие в IT-компаниях менее года, но принятые в компанию по окончании вуза в течение года. Отсрочка будет предоставлена не просто работающим в IT-компании сотрудникам, а только конкретным специалистам.
В этих целях IT-компании должны были не позднее чем за 50 календарных дней до начала призыва направить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации именные списки сотрудников указанной категории. Военным комиссариатом Республики Татарстан именные списки уже получены и направлены в муниципальные военные комиссариаты для дальнейшей организации работы.
Также напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.
– Расскажите, а как быть молодым людям, окончившим колледжи, техникумы и поступившим в высшие учебные заведения?
– Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено предоставление отсрочки от призыва на военную службу при получении профессионального образования только один раз. Исключение составляет лишь первоначальное обучение по уровню образования «бакалавриат» с последующим обучением в магистратуре. Таким образом, граждане, поступившие в высшие учебные заведения, которым ранее была предоставлена отсрочка для получения среднего профессионального образования, права на отсрочку для получения высшего образования не имеют, и они подлежат призыву на военную службу. Также хочу напомнить, что гражданам только один раз может быть предоставлена отсрочка для обучения в ординатуре, аспирантуре.
– Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?
– В первую очередь молодым людям необходимо явиться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения.
Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора. В приоритетном порядке рассматриваются граждане, прибывшие в военные комиссариаты в самом начале призыва. Им будет обеспечен более широкий выбор видов и родов войск Вооруженных Сил для прохождения службы.
Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.
Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, по возможности направляются для прохождения военной службы вблизи места жительства.
При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие сложные военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ России.
Необходимо отметить, что с 1 января этого года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми призывники, прошедшие по направлению военного комиссариата подготовку по водительским военно-учетным специальностям, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения.
– Сергей Николаевич, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, останутся в силе или военкоматы ждут какие-либо послабления?
– В военных комиссариатах будет осуществляться дезинфекционная обработка помещений и проводиться тестирование призывников на CovidI-19. По прибытии на сборный пункт для отправки в войска призывники дважды будут проходить обследование на Covid-19 тестами Министерства обороны Российской Федерации. Необходимые запасы медицинского имущества и оборудования созданы.
На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта. К проведению призыва все готово.
– Как много тех, кто сегодня пытается уклониться от исполнения воинской обязанности?
– Многие юноши желают пройти военную службу и понимают, что служба Родине для них не в тягость, это почетная обязанность. Нередки случаи, когда вчерашние военнослужащие по призыву остаются на контракт. «Косить» от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным.
Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.
– А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?
– В период подготовки к осеннему призыву 2022 года около 50 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии все заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения.
– Что вы думаете об участившихся случаях нападения и поджогов зданий военных комиссариатом?
– Действительно такие факты имеют место быть, в том числе случаи телефонного терроризма, поджогов зданий. В ходе весеннего призыва были приняты меры по недопущению экстремистских действий со стороны отдельных граждан. Была усилена охрана военных комиссариатов, призывных и сборного пункта. Осенний призыв будет проходить в таком же усиленном, в плане обеспечения охраны, режиме.
Хотелось бы предупредить и оградить вынашивающих такие преступные замыслы недобросовестных граждан. Вышеописанные действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Преступления террористической направленности не имеют срока давности.
– Сергей Николаевич, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их более подробную информацию о призыве.
– На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в подразделе «Для граждан» раздела «Контакты», в подразделе «Служба по призыву» раздела «Призывникам» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.
Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».
– Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений в электронную приемную или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшая уже традиционной?
– На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период с 4 октября по 31 декабря будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Прием звонков: ежедневно с 10 до 12 часов (время московское).