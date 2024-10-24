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Военком РТ поздравил бывших и действующих бойцов войск специального назначения
Более 70 лет военнослужащим подразделений специального назначения отводится особая роль в обеспечении безопасности России. Об этом заявил военный комиссар РТ Юрий Беляев, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем подразделений специального назначения, который отмечается 24 октября.
«Плоть от плоти многонационального народа России, верные присяге, служебному долгу и родной стране, в непростых условиях развития современной геополитической обстановки в мире подразделения специального назначения и сегодня выступают одной из ключевых частей оборонного потенциала страны, обеспечивая надежную защиту национальных интересов Отечества», – заявил военный комиссар республики.
Беляев указал, что сегодня подразделения специального назначения Вооруженных сил «достойно решают самые сложные и ответственные задачи, неизменно показывают безупречную выучку, бесстрашие, решительность и высокий профессионализм».
Юрий Беляев пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества.
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