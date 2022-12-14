Военком РТ об отправке призывников в Президентский полк: «Вы — визитная карточка Кремля»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата РТ прошла отправка срочников осеннего призыва в Президентский полк Федеральной службы охраны РФ. В этом году это уже вторая отправка призывников из Татарстана в Президентский полк.

Напутственные слова призывникам сказали военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоирей Виталий и Ильшат хазрат. Они пожелали призывникам удачной службы и освоения военной специальности.

«Обязанность военнослужащих Президентского полка — быть всегда на виду. Вы — визитная карточка Кремля. И вам, ребята, можно только позавидовать, отбор был очень серьезный. Освойте все предметы и получите воинскую специальность, чтобы стать настоящими защитниками нашей Родины», – отметил Сергей Погодин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

О своих ожиданиях и стремлениях корреспонденту «Татар-информа» рассказал Никита Тихонов. Он отметил, что изначально намеревался попасть в элитные войска, так как в его семье ценится служба Родине.

«В моей семье ценится служба, вся семья проходила срочную службу. С детства я был нацелен на то, чтобы попасть в элитные войска. Я очень горд и счастлив, что добился своих целей», — рассказал призывник.

На этом прощание с призывниками закончилось и они ушли в часть ждать отправки.