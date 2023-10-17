Военком Нижнекамска о службе по контракту: Бойцами движет патриотизм, а не выгода

Нижнекамск масштабно присоединился к республиканскому марафону «ВСЕ СВОИ». Патриотическую акцию организовали в поддержку службы по контракту. Теперь обо всех преимуществах службы по контракту можно узнать не только в военкоматах.

Например, в Нижнекамске ежедневно по городу курсирует два мобильных пункта. Сегодня возле одного из них провели мастер-класс по изготовлению сухого душа. Здесь же волонтеры были готовы ответить на любой вопрос.

Зарплата до 300 тысяч рублей, льготы, поддержка семей, но не только это движет людьми, говорит военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков. Он уверен, что сегодня молодые люди готовы защищать Родину по зову сердца.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Я бы сказал, что ими движет патриотизм. Если ранее на военную службу по контракту уходили нижнекамцы в возрасте от 40-50 лет, то сейчас потянулась молодежь. Даже та, которая в армии не служила. Они прямо идут и говорят: „Я иду туда!“. Они осознанно принимают такое решение. Уже есть случаи, когда ребята заменяли срочную службу на военную службу по контракту сроком на один год», — рассказал военком.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал о том, какие меры поддержки оказываются семьям участников СВО.

«Во-первых, это все муниципальные услуги, — транспортные карты, бесплатное посещение детьми семей военных всех госучреждений — здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики. Более 700 детей получают бесплатное питание. Порядка 100 детей получили отдых в лагере. Я думаю, что те вопросы, которые мы решать можем вместе, мы их решаем», — отметил он.

Фото: Надежда Багаутдинова

Центром сегодняшнего марафона стала Казань. На площадку мероприятия пригласили депутатов, знаменитых артистов, представителей соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения, Фонда «Защитники Отечества».

В прямом эфире свои истории рассказали семьи мобилизованных, Герои России. В их числе и нижнекамец Рустем Канцыр. Он рассказал о льготах, которые получает от государства каждый военнослужащий. Это единовременные выплаты и специальная накопительная ипотека, льготы всем членам семьи.

Фото: Надежда Багаутдинова

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.