Военком Нижнекамска: «Контрактников для войск беспилотных систем готовят основательно»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается набор граждан на военную службу по контракту, в том числе в подразделения войск беспилотных систем. Об условиях поступления на службу и действующих выплатах сообщил военный комиссар города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района Газинур Ситдиков.

По его словам, с 1 января для заключивших контракт на территории Татарстана предусмотрена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей составляют региональные выплаты, еще 400 тыс. рублей предоставляются Министерством обороны РФ.

Одним из добровольцев, решивших подписать контракт, стал боец с позывным Механик. Он отметил, что решение служить было осознанным. «Срочную службу я служил, в полиции служил, ну, решил пойти по контракту, защищать свою страну», – рассказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как отметил Ситдиков, в настоящее время ведется набор в войска беспилотных систем – одно из современных и активно развивающихся направлений армии.

«Не будет пролонгации контракта – на один год заключают контракт. И, конечно же, переводить в другие подразделения их не будут, их будут готовить основательно для войск беспилотных систем», – пояснил военный комиссар.

Требования к кандидатам включают возраст от 18 до 45 лет, категорию здоровья «А» или «Б», прохождение психологического отбора и удовлетворительную физическую подготовку. В приоритете находятся кандидаты с техническим образованием, опытом службы в армии или навыками управления беспилотными летательными аппаратами.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.