Военком Кукморского района: Призывники не будут служить в зоне СВО, на границе — тоже

Фото: скриншот видео "Кукмор ТВ"

В Кукморе стартовала весенняя призывная компания, которая продлится до 15 июля. Призыв на срочную службу в армию в этом году проходит по новым правилам, одно из которых касается призывного возраста. Теперь он увеличен с 27 до 30 лет.

«В соответствии с приказом министра обороны РФ от 27 апреля 2022 года №250 военнослужащий по призыву проходит военную службу только на территории РФ. Призывники отправляться в зону СВО не будут, служить на границе тоже. Соответственно, для того, чтобы была возможность выбрать место службы, желательно прийти в военкомат заранее, чтобы уйти в первых рядах, тогда и выбор будет больше», — рассказал военный комиссар Кукморского района Альберт Гумеров.

Служить по призыву идут те, кому исполнилось 18 лет и у кого нет права на отсрочку или освобождение от службы. Во время прохождения комиссии по возможности учитывается пожелание самого призывника.

Даниил Постников является призывником весенней призывной компании, но уехать на службу он хочет только осенью.

«Просто погулять хочу и потом уехать. Потому что осенью и гулять никуда не выходить не хочется особо, и спокойно бы уехал, а летом чуть-чуть обидно», — рассказал парень.

У призывников, которые являются студентами государственных образовательных учреждений профессионального образования, во время военной службы сохраняется право на продолжение образования в том образовательном учреждении, в котором они обучались до призыва.

«Я получил отсрочку сейчас по весу, в сентябре поступлю и поеду служить. Просто мне сейчас нужно поступить, чтоб было спокойнее служить. Чтобы знал, когда приедешь, будет место, и продолжу обучение», — поделился планами призывник Данис Галяутдинов.

Для призывников, имеющих среднее профессиональное образование, также появилась возможность заключить контракт без прохождения срочной службы не менее чем на 2 года. По действующему закону военнослужащим будет предоставляться заработная плата и социальные льготы.