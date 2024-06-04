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Военком Камско-Устьинского района рассказал о выплатах военным по контракту
В Татарстане стартовала целевая кампания для военнослужащих по контракту из других регионов и стран. Желающие подписать контракт в нашей республике из других регионов РФ получат единовременно до миллиона рублей.
«В Камско-Устьинском районе при подписании контракта на военную службу в районном военном комиссариате граждане получат 800 тысяч рублей: 505 тыс. от Республики Татарстан, 195 тыс. рублей — от Министерства обороны РФ, 100 тыс. — от района. Спонсором дополнительных выплат в нашем районе является УК „Август-Агро“», — сообщил военный комиссар Тахир Миннекаев.
Для военнослужащих и их семей в Татарстане выстроена система оздоровления, лечения и реабилитации.
«Военных, которые обращаются к нам в военкомат, лечат в республиканском военном госпитале. В этом году было пять таких обращений. Военнослужащие приходят в отпуск, и, если в это время они заболевают или дают знать о себе ранения, военкомат дает направление в военный госпиталь, где их обследуют и при необходимости назначают лечение», — поделился военком.
Для близких бойцов также есть определенные льготы. Министерство обороны предоставляет путевки для семей солдат СВО. Обслуживание в медицинских учреждениях проводится комплексно и бесплатно.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.
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