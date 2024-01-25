Военком Арского и Атнинского районов: Месяц службы в зоне СВО засчитывается за три

Фото: «Арск-информ»

Военный комиссар Арского и Атнинского районов Азат Вахитов напомнил об условиях заключения контракта с Министерством обороны РФ в условиях продолжающейся специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Арск-информ».

Военком отметил, что на службу по контракту могут поступить как служившие ранее, так и не проходившие армейскую службу граждане. Судимость сейчас не является препятствием, если речь не идет об осужденных по статье «Терроризм» УК РФ. Не получится стать контрактниками и у тех, кто стоит на учете у психиатра. Заключить контракт могут мужчины в возрасте от 18 до 62 лет.

Отдельно Вахитов упомянул о гражданах иностранных государств. Если они поступят на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту, то могут получить вид на жительство или российское гражданство в упрощенном порядке.

«Можно обратиться к нам через портал государственных услуг, лично или по телефону. Мы назначаем время и приглашаем в военный комиссариат на собеседование и медосмотр без очереди. В случае признания годным отправляем на место службы. Там с ними заключают контракт», — подчеркнул он.

При этом потребуется предоставить документы, удостоверяющие личность, и документы об образовании. Остальное можно будет уточнить в самом военкомате, его сотрудники помогут заполнить все документы.

«Заключившим контракт возмещаются дорожные расходы. Воинская часть обеспечивает формой одежды. Контракт заключается на один год. Желающие могут его продлить. Тем, кто 72 часа находится в зоне специальной военной операции, присваивается статус ветерана боевых действий. Месяц службы в зоне специальной военной операции считается за три», — перечислил Азат Вахитов предусмотренные льготы.

Военком также упомянул, что при заключении контракта единовременно выплачивается 195 тыс. рублей. Ежемесячная заработная плата начинается от 204 тыс. рублей, она зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. При заключении контракта мобилизованным ему дополнительно к единовременной выплате выплачивается 305 тыс. рублей.

«Кроме того, дополнительно положены выплаты за уничтожение воинской техники. Положено поощрение и за награждение государственными наградами», — добавил он.

Среди гарантий и социальных льгот, предусмотренных для контрактников и их семей, собеседник издания назвал возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, военную пенсию после двадцати лет службы, статус ветерана боевых действий и соответствующие ему льготы, кредитные и налоговые каникулы. А также — сохранение рабочих мест, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, компенсацию коммунальных платежей и льготный автокредит.

«Район также предоставляет семьям контрактников льготы. За более подробной информацией можно обратиться к нам, в Социальный фонд, [в] отдел социальной защиты населения», — добавил он.

«Жизнь и здоровье граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, подлежат обязательному страхованию. В случае ранения выплачивается 3 млн, в случае гибели — 14,4 млн рублей. Но не хочется о плохом. Желаем всем участникам СВО скорейшего благополучного возвращения. Это самое главное», — прокомментировал по просьбе журналиста ситуацию с гарантиями на случай ранения или гибели военком Арского и Атнинского районов.

Издание заключает, что желающие заключить контракт могут обратиться в военный комиссариат по телефонам: 3-23-41, 3-22-41.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения ее целей.