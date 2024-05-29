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Военком Апастовского и Кайбицкого районов рассказал, как заключить контракт с МО
В Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту. Какие новшества появились в выплатах и куда могут обратиться желающие служить по контракту, рассказал военный комиссар Апастовского и Кайбицкого районов республики Наиль Зантемиров.
По его словам, как и прежде, заключить контракт может любой физически здоровый и психически устойчивый человек в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе — и гражданин, состоящий в запасе.
Наиль Зантемиров рассказал и об изменениях в денежных выплатах контрактникам. Военный комиссар уточнил, что при подписании контракта на один год и более единовременно выдается 505 тыс. рублей, которые суммируются с выплатой от Минобороны РФ в 195 тыс. рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки от районов и предприятий Татарстана.
«Например, от нашего района дополнительно предусмотрена выплата в размере 200 тыс. рублей. Ежемесячное денежное обеспечение при прохождении службы на СВО — от 210 тыс. рублей в месяц. Размер этой суммы зависит от воинского звания и лет службы», — уточнил он.
Все военнослужащие обеспечиваются экипировкой, снаряжением и аптечками. Контракт могут заключить и иностранные граждане, проживающие в России и соответствующие требованиям к зачислению на военную службу. Для заключения контракта необходимо иметь паспорт, военный билет (при наличии), свидетельство о браке и рождении ребенка, медицинский полис, ИНН, СНИЛС.
«Все обращения рассматриваются в течение одного рабочего дня. Если есть вопросы, то они будут рассмотрены в течение трех дней. В центральной районной больнице проводится внеочередная медицинская комиссия в сопровождении медицинского работника», — рассказал Наиль Зантемиров.
«В соответствии со статусом боевых действий существуют соответствующие льготы: повышенная пенсия, ежемесячные денежные выплаты. Предоставляются каникулы на выплату налогов и кредитов, полученных до начала военной операции. Эти кредитные каникулы также предоставляются семьям. Есть возможность бесплатного обучения детей в вузах и отдыха в летних оздоровительных лагерях», — уточнил военком.
Для заключения контракта на военную службу желающим необходимо обратиться в военный комиссариат Апастовского и Кайбицкого районов по адресу: ул. Заводская, д. 11б. Контактные телефоны: 8 (8437) 62-13-74, 8 (8437) 62-16-31.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.
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