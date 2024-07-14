Военком Актанышского района: Заключать контракт приезжают жители Башкортостана

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Военный комиссар Актанышского района Ленар Ахметзянов рассказал, что желающих пойти на службу по контракту становится все больше. Среди потенциальных бойцов есть и выходцы из соседней Республики Башкортостан.

Военком напомнил, что Республика Татарстан на 500 тыс. рублей увеличила размер единовременной выплаты тем, кто идет на службу по контракту. Таким образом, сейчас единовременная выплата контрактникам составляет 1 миллион 5 тысяч рублей. Министерство обороны предоставило единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Предусмотрена доплата и от Актанышского района.

«О возможности прохождения службы по контракту мы сообщаем через знакомых. Недавно приехал парень из Башкортостана, работал в Сибири. Через наш военкомат изъявил желание поступить на военную службу по контракту. Мы проводим медицинский осмотр в течение одного дня. Объясняем все условия», — пояснил Ленар Ахметзянов.

Военком сообщил, что набор людей в батальон «Батыр» продолжается. Туда направляются только те, кто не был осужден, здоров и пришел по собственному желанию.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.