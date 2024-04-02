Военком Актанышского района родителям: «Призывники не будут направляться на СВО»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе, как и по всему Татарстану, стартовал весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. В районном военкомате проходит медицинское обследование призывников. Состояние здоровья молодых людей, достигших 18 лет, проверяет стоматолог, дерматолог, невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, психиатр, терапевт.

«Многие из призывников здоровы, физически крепки. Если возникнут проблемы со здоровьем, не стоит волноваться, врачи направят ребят в больницы Казани и Набережных Челнов для дальнейшего обследования. После того, как врач сделает заключение о состоянии здоровья будущих солдат, призывная комиссия района проведет обсуждение каждого молодого человека. При проблемах в семье, возникновении вопросов, связанных с сиротством, опекунством, призывная комиссия может дать отсрочку», — пояснил военком района Ленар Ахметзянов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Отправка призывников по весеннему призыву будет осуществляться с конца апреля до конца июня.

«Пусть ребята, которые раньше не были на военной службе, не проходили медицинскую комиссию, придут в районный военкомат, если у них будет хорошее здоровье, мы направим их на военную службу. Избегание может вызвать много неудобств в вашей жизни. Для уклоняющихся от военной службы с ноября 2023 года увеличены размеры административных штрафов. Штрафы, которые раньше составляли до 3 тыс. рублей, теперь увеличились до 30 тыс. рублей», — предупредил военком.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Военкомат сможет обучать водителей категории «С» в городах Казань, Нижнекамск, Набережные Челны и Лениногорск, оформив документы для призыва осенью. Водителями будут служить ребята, освоившие эту профессию. Срок службы входит в трудовой стаж.

Призывники в возрасте от 18 лет будут проходить службу на территории Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока. Ни один из призывников не будет допущен к участию в специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«На спецоперацию идут только граждане, заключившие контракты с Министерством обороны. Контрактникам единовременно выплачивается 195 тыс. рублей. Также выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей, а при въезде на территорию Украины — 205 тыс. рублей. Каждые полгода ребята возвращаются во временный отпуск, после назначения в военкомате находятся в 15-дневном отпуске и снова отправляются в зону СВО», — рассказал Ленар Ахметзянов родителям, которые отправят сыновей на годичную военную службу.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой