Водохранилища Волжско-Камского каскада готовят к половодью

Предполоводная сработка проходит на всех водохранилищах Волги и Камы, в том числе и в Татарстане. Какие объемы воды будут пропускать гидроузлы в ближайший месяц, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством начальника Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого. Режимы работы водохранилищ будут действовать до 10 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целом условия нынешней зимы схожи с обстановкой прошлого года. Пока рано говорить, как сложится половодье, но при любом сценарии все водохранилища должны быть готовы к приёму большой воды. Сейчас освобождение емкостей проходит в плановом режиме с соблюдением правил использования водохранилищ», — отметил Савостицкий.

По данным Гидрометцентра РФ, сейчас весь бассейн Волжско-Камского каскада скован льдом, его средняя толщина составляет от 25 до 45 сантиметров. Крепче всего, до 64 сантиметров, замерзли реки на севере Нижегородской области. Минимальную толщину в 8 сантиметров фиксируют на юге Калужской области. Только на 2% водосборной территории нет снега, на остальной части высота снегозапасов варьируется от 1 до 60 сантиметров.

В ближайший месяц на каскаде будет на полградуса-градус теплее, чем обычно. Интенсивных осадков не прогнозируется. Приток в январе может достичь 128% нормы: ожидаются колебания в пределах 8,5–11,5 куб. километра. В I квартале в водохранилища ориентировочно поступит от 21,5 до 28,5 куб. километра, это 106% нормы. В декабре 2022 года Волжско-Камский каскад пополнился на 9,7 куб. километра воды, что составляет 98% нормы.