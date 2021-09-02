Шесть скважин по шестьдесят метров: «Чистая вода» придет в Васильево в ноябре

Чистейшая питьевая вода впервые за 40 лет потечет в ноябре из кранов в домах поселка Васильево под Казанью: благодаря нацпроекту здесь откроют станцию водоподготовки. Какие технологии очистки будут использованы, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Чтобы обеспечить жителей поселка Васильево питьевой водой, по нацпроекту «Жилье и городская среда» строится станция водоподготовки

Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

«До 1980 года вода была чистая, а после она начала портиться»

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Айрат Галлямов сообщил, что жителей поселка Васильево обеспечат питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам. Для этого в настоящее время по национальному проекту «Жилье и городская среда» строится станция водоподготовки.

«Сейчас идет активная фаза строительства. Реализация проекта завершится в ноябре. В результате жители поселка Васильево будут получать качественную воду, которая удовлетворяет всем санитарным нормам», – рассказал спикер.

Айрат Галлямов сообщил, что жителей поселка Васильево обеспечат питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

Галлямов уточнил, что, по данным Роспотребнадзора, сейчас качество воды в поселке от существующего источника водоснабжения не соответствует нормативам по показателям жесткости. «До 1980 года вода у них была чистая и качественная, а после она начала портиться. И с тех пор люди получают воду не того качества, которое требуется», – заметил он.

По словам начальника управления министерства, объект строится по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Это второй объект, который реализуется по данному проекту. Первый проект реализовали в 2019 году в Болгаре. Там мы проводили модернизацию существующего водозабора – устанавливали дополнительные фильтры, резервуары чистой воды. А здесь строится новый водозабор, который соответствует всем современным требованиям», – отметил он.

В настоящее время водоснабжение в Васильево осуществляется от действующего подземного водозабора Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

Спикер сообщил, что по проекту «Чистая вода» в Татарстане 93,8% населения должно быть обеспечено качественной питьевой водой. По итогам реализации проекта в 2019 году этот показатель составил 92,8%.

Руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Ильяс Ганиев добавил, что Васильево – самый крупный поселок городского типа в Татарстане. «На сегодня здесь проживает около 20 тыс. жителей, и вопрос по качественной питьевой воде стоит остро. Очень большая жесткость воды на существующем водозаборе – почти 24 единицы. Это в 3,5 раза выше нормы», – констатировал он.

В настоящее время водоснабжение в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана осуществляется от действующего подземного водозабора.

По проекту «Чистая вода» в Татарстане 93,8% населения должно быть обеспечено качественной питьевой водой Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

«Преимущество новой установки в том, что предусмотрены две пары насосов»

Начальник отдела проектной документации Главного управления инженерных сетей РТ Дмитрий Вильгемский рассказал, что работы по строительству новой станции водоподготовки начались в мае.

На данный момент готовность объекта составляет 65%. Выполнены работы по строительству аккумулирующего резервуара, здания станции водоподготовки, канализационно-насосной станции, канализационных сетей и блочно комплектной трансформаторной подстанции.

«Помещение насосной станции второго подъема именно тот узел, от которого будет зависеть давление и количество подачи воды в поселок Васильево. В строительстве применено насосное оборудование фирмы Grundfos. Это обеспечит минимальное энергопотребление. Насосы смонтированы с частотным регулированием, что позволяет в моменты минимального расхода воды экономить электроэнергию за счет того, чтобы будут уменьшаться обороты двигателя. Соответственно будет автоматически поддерживаться давление водопроводной сети, а это приведет к экономии работы насосного оборудования. Кроме того, будут обеспечено сохранение водопроводных сетей», – отметил Вильгемский.

Дмитрий Вильгемский рассказал, что на данный момент готовность объекта составляет 65% Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

По его словам, еще одно преимущество новой установки в том, что предусмотрены две пары насосов. Одна пара насосов будет автоматически работать на водопроводную сеть, а резервная – на случай пожаротушения.

«Работы, которые осталось выполнить, – это монтаж оборудования, установка обратного осмоса. На сегодня мы монтируем насосную станцию второго подъема, после нее приступим к монтажу станции очистки воды», – подчеркнул спикер.

Водозабор будет осуществляться из шести скважин, глубина залегания которых 60 метров, далее поступать в аккумулирующий железобетонный монолитный резервуар емкостью 300 куб. метров.

Стоимость строительства новой станции водоподготовки по нацпроекту составляет 139 млн рублей Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

Канализационная насосная станция перекачки промывных вод подземного исполнения имеет производительность 70 куб.м/час. Протяженность канализационных сетей сброса промывных вод – 2,8 км. Общая производительность станции – 4000 куб.м/сутки. Хотя на сегодня максимальное потребление воды в поселке составляет 2,5 тыс. куб.м/сутки.

Стоимость строительства новой станции водоподготовки по нацпроекту составляет 139 млн рублей. В целом на реализацию федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года предусмотрено более 1 млрд рублей.