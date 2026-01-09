news_header_top
Общество 9 января 2026 10:48

Водоснабжение временно отключат в части Советского района Казани 10 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Советском районе Казани 10 января будет временно отключено водоснабжение из-за аварийных работ на водопроводных сетях по адресу улица Рашида Вагапова, 17А. Отключение начнется в 09:00 и продлится ориентировочно до 21:00, сообщили в Телеграм-канале Казанского водоканала.

Без воды останутся дома по следующим адресам:

  • на улице Вагапова – 3, 9, 13, 15, 9А, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 11;
  • на улице Академика Глушко – 17, 19, 21, 31, 33, 39, 41, 23, 22В, 22Б, 22А, 22, 20, 18/23, 27, 21А, 25/1, 35, 16Б, 16Г, 25, 29;
  • на улице Магистральной – 20, 18А.

Для жителей будет организован подвоз воды. Автоцистерны направят по заявкам, которые принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

#отключение воды #советский район казани
