Водоснабжение в доме матери погибшего бойца восстановили после вмешательства прокуратуры

В Пестречинском районе РТ после вмешательства прокуратуры в доме матери погибшего на СВО бойца восстановили водоснабжение.



В доме пенсионерки не было центрального водоснабжения. Она обратилась в исполком, однако там ей отказали в проведении водоснабжения до ее участка.



Прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал, чтобы исполком провел воду в дом пенсионерки.



После вмешательства прокуратуры к дому женщины провели водоснабжение.