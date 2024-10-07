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Водоснабжение в доме матери погибшего бойца восстановили после вмешательства прокуратуры
В Пестречинском районе РТ после вмешательства прокуратуры в доме матери погибшего на СВО бойца восстановили водоснабжение.
В доме пенсионерки не было центрального водоснабжения. Она обратилась в исполком, однако там ей отказали в проведении водоснабжения до ее участка.
Прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал, чтобы исполком провел воду в дом пенсионерки.
После вмешательства прокуратуры к дому женщины провели водоснабжение.
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