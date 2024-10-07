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Происшествия 7 октября 2024 13:04

Водоснабжение в доме матери погибшего бойца восстановили после вмешательства прокуратуры

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В Пестречинском районе РТ после вмешательства прокуратуры в доме матери погибшего на СВО бойца восстановили водоснабжение.

В доме пенсионерки не было центрального водоснабжения. Она обратилась в исполком, однако там ей отказали в проведении водоснабжения до ее участка.

Прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал, чтобы исполком провел воду в дом пенсионерки.

После вмешательства прокуратуры к дому женщины провели водоснабжение.

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