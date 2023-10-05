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Водоснабжение и площадки ТКО отремонтируют в 36 садовых товариществах РТ на 98 млн рублей
В Татарстане 36 садоводческих и огороднических товариществ получат субсидии на ремонт систем хозяйственно-бытового водоснабжения и площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Всего на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 98,6 млн рублей.
Заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий состоялось в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. Согласно протоколу, составленному по итогам отбора, всего на конкурс было подано 50 заявок от СНТ.
В результате принято решение, что субсидии на компенсацию части затрат, связанных со строительством, капремонтом или реконструкцией систем хозяйственно-бытового водоснабжения, получит 31 садовое товарищество — на общую сумму более 96,5 млн рублей.
Еще пяти садоводческим некоммерческим товариществам направят свыше 2 млн рублей на ремонт площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
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