Водоснабжение и площадки ТКО отремонтируют в 36 садовых товариществах РТ на 98 млн рублей

В Татарстане 36 садоводческих и огороднических товариществ получат субсидии на ремонт систем хозяйственно-бытового водоснабжения и площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Всего на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 98,6 млн рублей.

Заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий состоялось в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. Согласно протоколу, составленному по итогам отбора, всего на конкурс было подано 50 заявок от СНТ.

В результате принято решение, что субсидии на компенсацию части затрат, связанных со строительством, капремонтом или реконструкцией систем хозяйственно-бытового водоснабжения, получит 31 садовое товарищество — на общую сумму более 96,5 млн рублей.

Еще пяти садоводческим некоммерческим товариществам направят свыше 2 млн рублей на ремонт площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.