Водопроводные сети в альметьевских селах отремонтируют за 20 млн рублей

На устранение проблем с водоснабжением в 34 населенных пунктах Альметьевского района Татарстана из республиканского бюджета будет выделено 20 млн рублей. Об этом стало известно во время прямого эфира с главой района Тимуром Нагумановым.

«Республика нас поддерживает, в 34 населенных пунктах планируем освоить около 20 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт сетей, установку задвижек, гидрантов, подключение к новым источникам водоснабжения, бурению новых скважин», — прокомментировал замруководителя исполкома Олег Шабалин.

По словам руководителя, предприятие «Альметьевск-Водоканал» обслуживает шесть населенных пунктов — это Альметьевск, Нижняя Мактама, Тихоновка, Поташная Поляна, село Калейкино и станция Миннибаево. Оставшиеся 77 сельских населенных пунктов, в которых проживают около 40 тыс. жителей, запитаны от других источников водоснабжения — это 71 скважина и 44 каптажа родников.

«В районе функционируют 430 километров водопроводных сетей. Остается потребность в строительстве еще порядка 200 километров сетей», — привел данные Олег Шабалин.

По информации руководителя, средний износ сельских водопроводов составляет около 55%, периодически возникают порывы, выходят из строя насосы. «Наша общая основная задача — организовать бесперебойную подачу воды в сельских поселениях. Прежде всего в социально значимых объектах — школах, детских садах, фельдшерско-акушерских пунктах, больницах», — сказал Шабалин.

Также в Альметьевском районе участились обращения сельских жителей на отсутствие воды в домах. Олег Шабалин отметил, что причиной перебоя в том числе может стать и бесконтрольный полив огородов. Это ситуация, когда во время сезона полива огородов из-за ограниченного запаса родников вода не доходит до улиц, расположенных на возвышенности.

«К сожалению, еще лето не началось, однако аномальная жара приводит к определенным перебоям в системе водоснабжения», — отметил докладчик.