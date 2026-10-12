Водолазы обыскали три озера, чтобы найти пропавшего рыбака в Татарстане

50-летний мужчина погиб в Дрожжановском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина ушел на рыбалку в районе деревни Нижнеподлесные Шигали и не вернулся. Его искали спасатели, они осмотрели береговые линии трех окрестных озер на площади 4,6 тыс. кв. метров. В поиске были задействованы водолазы – галсовым методом была исследована акватория на площади 10 тыс. кв. метров.

Тело пропавшего обнаружили местные жители в прибрежных камышах и передали сотрудникам полиции.