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Происшествия 12 октября 2026 19:31

Водолазы обыскали три озера, чтобы найти пропавшего рыбака в Татарстане

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Водолазы обыскали три озера, чтобы найти пропавшего рыбака в Татарстане

50-летний мужчина погиб в Дрожжановском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина ушел на рыбалку в районе деревни Нижнеподлесные Шигали и не вернулся. Его искали спасатели, они осмотрели береговые линии трех окрестных озер на площади 4,6 тыс. кв. метров. В поиске были задействованы водолазы – галсовым методом была исследована акватория на площади 10 тыс. кв. метров.

Тело пропавшего обнаружили местные жители в прибрежных камышах и передали сотрудникам полиции.

#утонул рыбак #погиб мужчина #гу мчс рф по рт
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