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Водолазы нашли тело женщины, которая утонула в Каме в Тукаевском районе РТ
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В Тукаевском районе водолазы нашли тело женщины в реке Кама, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне мы сообщали, что 63-летняя женщина пропала в районе села Красный Ключ. На место выехали сотрудники МЧС.
Тело погибшей доставили на берег, ее опознали родственники.
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