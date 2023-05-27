Водолазы нашли тело женщины, которая утонула в Каме в Тукаевском районе РТ

В Тукаевском районе водолазы нашли тело женщины в реке Кама, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне мы сообщали, что 63-летняя женщина пропала в районе села Красный Ключ. На место выехали сотрудники МЧС.

Тело погибшей доставили на берег, ее опознали родственники.