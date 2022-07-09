Водолазы нашли тело девушки-подростка, которая пропала на озере в Альметьевске

В 16.15 водолазы обнаружили тело погибшей на глубине пяти метров в десяти метрах от берега. Тело девочки подняли на поверхность, доставили на берег, где передали полицейским.

Прокуратура Альметьевска организовала проверку по факту гибели 16-летней девушки в городском озере на улице Шевченко.

«На место происшествия выехал зампрокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске ищут 16-летнюю девочку, которая нырнула в городское озеро и пропала.