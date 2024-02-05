Водолазы ищут тела погибших после крушения Ми-8 над Онежским озером

Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательные работы после крушения вертолета в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска МЧС России с допуском погружения до 60 метров», – указано в телеграм-канале МЧС России.

Накануне вечером во время тренировочного полета над Онежским озером потерпел крушение вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Позднее обломки вертолета обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 метров. На борту находились 3 члена экипажа. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.

После крушения вертолета следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.