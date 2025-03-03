Водолацкий: Абхазия обладает всеми ресурсами, чтобы стать сильным туристическим центром

Вопрос о присоединении Абхазии к России никогда не рассматривали, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что для РФ главное — это стабильность и безопасность в соседней республике. На сегодняшний день Москву устраивает текущий статус Абхазии, добавил Водолацкий.

Что касается итогов выборов в Абхазии, то Водолацкий считает, что избранному лидеру страны Бадрой Гунбой предстоит сперва выполнить свои предвыборные обещания. При этом его победа – это важный шаг к стабилизации и консолидации абхазского общества.

Сейчас Абхазии, считает спикер, нужно развивать экономику и инфраструктуру, чтобы страна смогла раскрыть свой потенциал. Республика обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать сильным туристическим центром, заявил Водолацкий.

«Это позволит россиянам выбирать Абхазию вместо поездок в Турцию или ОАЭ, ведь Абхазия обладает уникальной привлекательностью, гостеприимством и природной красотой», — добавил он.