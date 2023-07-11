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Общество 11 июля 2023 12:39

Водоканал Зеленодольска оштрафовали на 33,2 млн рублей за загрязнение Волги

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Фото:t.me/radionovasg

33,2 млн рублей обязал выплатить суд татарстанскую компанию АО «ЗВКС», выполняющую функции водоканала в Зеленодольске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она сообщила, что компания не выполнила предписания ведомства по соблюдению нормативов вредных веществ в сточных водах.

«При повторной проверке были зафиксированы значительные превышения ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, которые с очистных сооружений предприятия попадают в Волгу и вредят реке», – сообщила Радионова.

#река Волга #загрязнение #водоканал #зеленодольск
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