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Водоканал Зеленодольска оштрафовали на 33,2 млн рублей за загрязнение Волги
33,2 млн рублей обязал выплатить суд татарстанскую компанию АО «ЗВКС», выполняющую функции водоканала в Зеленодольске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она сообщила, что компания не выполнила предписания ведомства по соблюдению нормативов вредных веществ в сточных водах.
«При повторной проверке были зафиксированы значительные превышения ПДК загрязняющих веществ в сточных водах, которые с очистных сооружений предприятия попадают в Волгу и вредят реке», – сообщила Радионова.
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