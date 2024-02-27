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Водоканал завершил реконструкцию водопровода по ул. Сыртлановой в Казани
Казанский водоканал сообщил о завершении работ по реконструкции водопровода на улице Сыртлановой в Приволжском районе.
Согласно опубликованному видео, рабочие трудились на участке водопровода 1966 года постройки. Его диаметр составил 600 мм, а длина – 495 погонных метров. За время ремонта был произведен монтаж семи водопроводных колодцев.
«Проведенные работы позволят повысить надежность и качество услуг водоснабжения для жителей Приволжского района», - говорится в сообщении.
Уточняется, что все работы по восстановлению благоустройства территории реконструкции выполнят весной 2024 года.
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