«Водоканал» в 2022 году построит в Казани 18 км сетей

В этом году в ходе основной инвестпрограммы МУП «Водоканал» построит в Казани 10 км водопровода и 8 км канализации, которые необходимы для возведения 30 административных зданий, объектов социальной сферы и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике в Казани гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

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«Уже завершено строительство сетей канализации по улицам Поперечно-Гривская, Односторонка Гривки, жилого массива Адмиралтейская слобода, что позволило обеспечить жителей улиц централизованной системой канализации. Для увеличения объемов подаваемой воды в поселках пробурены дополнительные скважины на водозаборах „Сухая река“, „Березовая роща“ и „Щербаково“. Запланированы работы по реконструкции водопроводных насосных станций „Тэцевская“, „Азино“, „Полимерфото“ и других, которые были построены в прошлом веке», — сообщил он.

Кроме того, часть мероприятий будет выполнена в последующие годы. В частности, на Волжском водозаборе планируется строительство очистных сооружений промывных и шламовых вод, строительство новой очереди очистных сооружений производительностью 125 тыс. кубометров в сутки, а также реконструкция линейных водоводов.