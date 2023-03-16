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Экономика 16 марта 2023 10:30

«Водоканал» сообщил о нехватке рабочих кадров в ЖКХ Татарстана

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В Татарстане и по всей стране необходимо найти комплексное решение, чтобы привлечь молодых специалистов на предприятия жилищно-коммунальной отрасли. Таким мнением поделился с «Татар-информом» директор МУП «Водоканал», член Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

«Средняя зарплата за 2022 год на „Водоканале“ составила 46 тыс. рублей, увеличившись за год на 20%. Однако предприятие остро нуждается в квалифицированных рабочих», — сообщил он.

Егоров отметил, что на казанском предприятии сейчас трудятся более 2 тыс. человек. Средний возраст сотрудников составляет 45 лет. Из-за нехватки рабочих предприятие временно трудоустраивает студентов.

При этом, по словам Егорова, проблема нехватки кадров в отрасли ЖКХ существует по всей стране.

#водоканал #дефицит кадров #ЖКХ #Общество
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