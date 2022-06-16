«Водоканал» разработал инвестпрограмму стоимостью 7 млрд

Инвестиционную программу стоимостью 7 млрд. разработало МУП «Водоканал». Программа предполагает реконструкцию и капремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета ЖКХ исполкома Казани Римма Гарипова.

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«Предприятие обслуживает порядка 3 тыс. сетей, из них 70 % ветхие и аварийные. Срок эксплуатации этих сетей давно истек. Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет порядка 1,7 тыс. км. Ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3 % или на 75 км сетей», - констатировала она.

МУП «Водоканал» - гарантирующий поставщик на территории Казани в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Эта организация не датируется и полагается полностью на доходы от оказанных ею услуг. Источником разработанной инвестпрограммы является тарифная составляющая.

Замдиректора МУП «Водоканал» Тагир Валиев добавил, что инвестпрограмма разработана до 2028 года, ее реализация начнется в 2022 году, за весь период предусмотрено выполнение 60 объектов. Ежегодно будет перекладываться более 6 км трубопроводов разного диаметра. В частности, предполагается реконструкция магистральных коллекторов по ул. Чистопольской, Амирхана, Ямашева, Парина, Дубравной, Гудованцева, Восстания, Краснококшайской, а также реконструкция водопроводов. До 2028 года «Водоканал» благодаря инвестпрограмме получит 7 млрд. Однако общая потребность в деньгах на восстановление инфраструктуры ориентировочно составляет 65 млрд.