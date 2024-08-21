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«Водоканал» рассказал о ходе работ на водопроводе в Приволжском районе Казани
В Казани ведется реконструкция водопровода от дома №20 по улице Комиссара Габишева до дома №14 по улице Кул Гали. Протяженность участка составляет 584 погонных метра, завершить его рассчитывают в третьем квартале 2024 года, рассказали в телеграм-канале «Водоканала».
Отмечается, что рабочим предстояло установить 14 водопроводных колодцев. К настоящему моменту проложено 550 погонных метров трубопровода.
Реконструкция участка организована без отключения воды в квартирах горожан.
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