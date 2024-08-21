«Водоканал» рассказал о ходе работ на водопроводе в Приволжском районе Казани

В Казани ведется реконструкция водопровода от дома №20 по улице Комиссара Габишева до дома №14 по улице Кул Гали. Протяженность участка составляет 584 погонных метра, завершить его рассчитывают в третьем квартале 2024 года, рассказали в телеграм-канале «Водоканала».

Отмечается, что рабочим предстояло установить 14 водопроводных колодцев. К настоящему моменту проложено 550 погонных метров трубопровода.

Реконструкция участка организована без отключения воды в квартирах горожан.