Водоканал предупредил о временном отключении воды в Салмачах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе Казани будет временно прекращено водоснабжение в связи с подключением двух водопроводов в деревне Куюки к централизованным сетям. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, с 09.00ч 18.11.2025 до 09.00 ч. 19.11.2025 в поселке Салмачи отключение коснется большинства улиц, за исключением следующих домов, которые останутся с водой:

Атнинская – четные дома №2-78, нечетные дома №1-65Б

Камышлы – четные дома №2-72, нечетные дома №1-49

2-я Центральная – четные дома №2-90г, нечетные дома №1-69

Все остальные улицы поселка Салмачи будут полностью отключены: 2-я Центральная, Абдуллы Алиша, Атнинская, Васильковая, Веселая, Габдуллы Тукая, Газовая, Единения, Жемчужная, Живописная, Зеленая 2-я, Зеленая 5-я, Камышлы, Лирическая, Лиственная, Малая, Мира, Мирхайдара Файзи, Молодежная, Надежды Намус, Новая Овражная, Пер. Укромный, Пер. Цветочный, Салмачинская, Солнечная, Стройная, Тихая, Центральная, Юбилейная.

Отключение необходимо для проведения мероприятий по улучшению и повышению надежности водоснабжения для жителей деревни Куюки и поселка Салмачи.

Для жителей будут организованы автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.