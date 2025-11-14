news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 ноября 2025 14:57

Водоканал предупредил о временном отключении воды в Салмачах

Читайте нас в
Телеграм
Водоканал предупредил о временном отключении воды в Салмачах
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе Казани будет временно прекращено водоснабжение в связи с подключением двух водопроводов в деревне Куюки к централизованным сетям. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, с 09.00ч 18.11.2025 до 09.00 ч. 19.11.2025 в поселке Салмачи отключение коснется большинства улиц, за исключением следующих домов, которые останутся с водой:

  • Атнинская – четные дома №2-78, нечетные дома №1-65Б
  • Камышлы – четные дома №2-72, нечетные дома №1-49
  • 2-я Центральная – четные дома №2-90г, нечетные дома №1-69

Все остальные улицы поселка Салмачи будут полностью отключены: 2-я Центральная, Абдуллы Алиша, Атнинская, Васильковая, Веселая, Габдуллы Тукая, Газовая, Единения, Жемчужная, Живописная, Зеленая 2-я, Зеленая 5-я, Камышлы, Лирическая, Лиственная, Малая, Мира, Мирхайдара Файзи, Молодежная, Надежды Намус, Новая Овражная, Пер. Укромный, Пер. Цветочный, Салмачинская, Солнечная, Стройная, Тихая, Центральная, Юбилейная.

Отключение необходимо для проведения мероприятий по улучшению и повышению надежности водоснабжения для жителей деревни Куюки и поселка Салмачи.

Для жителей будут организованы автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

#отключение воды
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025