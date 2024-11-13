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Водоканал перенес дату отключения воды в ряде домов Советского района Казани
В ряде домов Советского района Казани не будут отключать воду с 09:00 14 ноября. О переносе даты сообщили в Казанском Водоканале.
«Отключение холодного водоснабжения в части Советского района с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября переносятся на более поздний срок», - говорится в сообщении.
О новой дате проведения работ сообщат дополнительно.
Напомним, что отключить воду необходимо было в связи с подключением участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Речь идет об «отрезке» по улице Аделя Кутуя от дома №50 до дома №88.
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