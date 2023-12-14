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«Водоканал» озвучил сроки устранения течи на улицах Губкина и Переселенческая в Казани
В казанском «Водоканале» заявили, что течь около дома №37 по улице Ак. Губкина образовалась из-за порыва на водопроводе Д=315 мм.
«В настоящее время ведутся подготовительные работы для ликвидации аварии. Ориентировочный срок устранения – до 20 декабря 2023 года.
Что касается улицы Переселенческой, то там около дома №34 выявлен порыв на водопроводе Д=50 мм. Сейчас сотрудники «Водоканала» также ведут в том месте подготовительные работы для ликвидации аварии. Ориентировочный срок устранения аварийной ситуации – 25 декабря 2023 года.
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