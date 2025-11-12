«Водоканал» обнаружил в канализационных стоках гранату для страйкбола

Марат Сибгатуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игрушки, страйкбольную гранату, денежные купюры, пропуска, паспорта и другие документы – такие необычные находки обнаружили среди сточных вод сотрудники МУП «Водоканал». Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Управления канализационного хозяйства МУП «Водоканал» Марат Сибгатуллин.

«Выбрасывая мусор в канализацию, люди наносят урон насосным агрегатам, оборудованию. Хозбытовая вода перед попаданием в Волгу после очистки на очистных сооружениях не должна содержать никаких примесей. Поэтому мы воду очищаем, мусор собираем», – рассказал он.

Сибгатуллин добавил, что люди выбрасывают в канализацию остатки от приготовления пищи, разный бытовой мусор, половые тряпки, ушные палочки, салфетки, памперсы и другие средства личной гигиены.

Сегодня в ходе пресс-тура на объекты МУП «Водоканал» журналистам показали находки, выловленные в сточных водах. В их числе бумажные купюры номиналом 200, 100, 50 и 5 рублей, вилка, сотовый телефон, презервативы, прокладки, пачка макарон, помидоры, мандарины, игрушка «Снегурочка» и прочий мусор.