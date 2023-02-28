«Водоканал» напомнил об отключении воды в домах Кировского района Казани

Завтра, 1 марта, в ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Кроме того, понижение давления воды возможно еще в двух районах города — Вахитовском и Приволжском. Об этом напоминает МУП «Водоканал».

Водоснабжение прекратится больше чем на сутки и продлится с 1.00 1 марта до 9.00 следующего дня.

В Кировском районе оно затронет следующие адреса:

ул.Столярова, 6, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 39; 39 корп.1,2,

ул.Большая, 2, 4, 70, 2а, 22, 24, 26 (д/с № 226), нечетные номера домов от № 21 по № 63Б;

ул.Серп и Молот, 26, 28;

ул.Урицкого, 27, 31/53, 22а, 24,

ул.Кл.Цеткин, 9, 11, 13, 17, 17Б, д. — 13а,17а, 19, 21/1,

ул.Милицейская, 14, 16, 18, 20,

Проходный пер., ул. Казахская и Ваисова.

Также полное отключение воды ожидается в двух домах в Вахитовском районе города: 19 и 25 по ул.Япеева.

При понижении давления вода будет достигать лишь второго этажа домов. Полный список улиц и домов, которые оно затронет, можно увидеть в телеграм-канале «Водоканала».

Отключение связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода. В это время жители домов могут обратиться по номеру +7(843)231-62-60, чтобы оставить заявку на подвоз воды.