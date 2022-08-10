Казанский «Водоканал» наладил поставки биотоплива на цементные заводы России

Казанский «Водоканал», построивший и запустивший первый в России цех термомеханической обработки илового осадка за счет заемных средств, наладил поставки биотоплива на цементные заводы России. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура гендиректор предприятия Андрей Егоров.

По словам Егорова, «Водоканал» начал поставку гранул с линии термомеханической обработки илового осадка на цементные заводы России – в частности, биотопливо вывозится в Мордовцемент, Подмосковье, Рязань и Ульяновск.

Поставки стали возможны после выхода линии на проектную мощность и сертификации получаемой продукции по классу «Биотопливо твердое». Теперь из 450 тысяч кубометров канализационных вод, которые ежедневно поступают на очистные сооружения «Водоканала», линия производит порядка 70 тонн биотоплива. Ранее из такого же объема формировалось более 250 тонн илового осадка для складирования на иловых полях, что равно 20 «КАМАЗам» вывозимого осадка.