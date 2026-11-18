МУП «Водоканал» прокомментировал ситуацию с отключением холодной воды в частных домах Казани. Напомним, без ХВС остались более 200 частных домов и 18 административных зданий. Они расположены по улицам 2-я Аракчинская, Боевая, Заречная, Восточная и Набережная.

Как сообщили «Татар-информу» в «Водоканале», причиной отключения холодного водоснабжения стала коммунальная авария, произошедшая из-за износа водопровода 1971 года постройки. Идут аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 900 мм.