«Водоканал»: Износ канализации и системы водоснабжения Казани составляет 70%

С начала 2021 года на сетях Казани из-за ветхости произошло уже более 1 тыс. аварий. При этом в городе нет более либо менее аварийных районов — поломки регистрируются в каждом из них, рассказал в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

При этом причины происшествий могут быть разными — сезонными, связанными с движениями грунта, либо из-за ветхости, объяснил специалист.

«В сутки диспетчерскую службу приходит около 100 звонков по аварийным ситуациям, — уточнил специалист. — И вот у нас последние такие провалы, которые все уже знают, — это по улице Чистопольская, Амирхана. Коллектор проваливается, и буквально за эту осень уже было пяти провалов: где-то машина проваливается, где-то просто грунт проседает», — объяснил Егоров.

По его словам, казанские сети водоснабжения и канализации — это более 3 тыс. км — имеют 70% износа. Предварительно, чтобы убрать износ и избавиться от аварийности, городу потребуется около 65 млрд рублей.