Водоканал и Казэнерго определили наиболее изношенные участки сетей для ремонта

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Казанские службы – МУП «Водоканал» и АО «Казэнерго» – составили перечень наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов для дальнейшей разработки проектно-сметной документации. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

К первоочередным объектам водоканала относятся:

второй северный коллектор протяженностью 0,54 км, который оказывает услуги по транспортировке свыше 300 тысяч сточных вод населения и обслуживает свыше 300 тысяч человек;

канализационный коллектор, который оказывает услуги по транспортировке сточных вод в жилом массиве Юдино;

водовод по улице Космонавтов, который снабжает водой свыше 70 тысяч казанцев.

Всего в список вошли еще 78 участков трубопроводов общей протяженностью 47 км.

«Разработано техническое задание на проектирование и реконструкцию этих 81 участка сетей. Из бюджета города выделено 400 миллионов рублей на проектирование, и в настоящий момент эта работа ведется», – подчеркнул Гиниятуллин.

АО «Казанерго» также разработало перечень первоочередных мероприятий, который включает в себя замену 24 километров тепловых сетей, 33 котлоагрегата, 6 новых блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Идет подготовка к проведению закупочной процедуры на сумму 50 миллионов рублей, выделенных из средств городского бюджета.

Напомним, ранее Раис РТ Рустам Минниханов анонсировал программу по модернизации изношенных инженерных сетей.