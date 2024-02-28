«Водоканал»: Для поддержания сетей Казани в норме нужно поднять тарифы в 4,5 раза

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Для поддержания сетей Казани в нормативном состоянии необходимо более 10 млрд рублей ежегодно, однако в таком случае тарифы для жителей города придется поднять в 4,5 раза. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«Сегодня в рамках тарифа мы можем выполнять работы на сумму 2,6 миллиарда рублей в год. Необходимая же сумма для поддержания сетей в нормативном состоянии — более 10 миллиардов рублей ежегодно. Уровень тарифа при этом должен быть в 4,5 раза выше относительно действующего, который составляет на сегодняшний день 27 рублей за кубический метр воды, водоотведение — 33 рубля», — подчеркнул Егоров.

Он отметил, что жители города не готовы платить такую цену, а иных средств на данный момент нет, поэтому необходима бюджетная поддержка. На 2024-й в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры включена реконструкция 18 км сетей водоснабжения по 40 улицам, включая Даурскую, Габишева, Сафиуллина.

«На 2025−2027 годы направлена заявка на 4 миллиарда рублей с учетом софинансирования из средств бюджета, ждем ее подтверждения», — заключил Егоров.

Он также напомнил, что «Водоканал» обслуживает 2,6 тыс. км трубопроводов. Порядка 55% сетей были проложены в 1930-1970 годах прошлого века, 2 тыс. км имеют износ более 70%. Запас прочности на сегодняшний день исчерпан.