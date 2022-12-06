Водоканал Чистополя заплатит за загрязнение речки Килевка почти 8 млн рублей

За многолетний слив стоков в речку Килевку АО «Чистополь-Водоканал» заплатит 7,8 млн рублей. Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность санкций, назначенных Волжско-Камским управлением Росприроднадзора. В июле 2019 года в ходе плановой выездной проверки соблюдения природоохранного законодательства ведомство пришло к выводу, что предприятие искажало экологическую информацию в декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016-2018 годы.

В частности, при установленных нормативах на сброс загрязняющих веществ в Каму, «Чистополь-Водоканал» в 2019—2020 годах фактически отправлял грязные стоки в малую речку Килевка. В связи с этим Росприроднадзор самостоятельно доначислил акционерному обществу 7,4 млн рублей платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 2018—2020 годах и еще 361,7 тыс. рублей пени — за несвоевременную и неполную оплату.

В марте прошлого года татарстанский арбитраж уже взыскал с предприятия 48,7 млн рублей вреда, причиненного все тому же водному объекту в 2016-2017 годах. Довод чистопольского «Водоканала» о том, что он не сливал стоки в речку Килевку, так как таковой не существует, суд отклонил. В решении отмечено, что водный объект с таким названием зарегистрирован в Государственном водном реестре. В январе этого года «Чистополь-Водоканал» дошел до Верховного Суда РФ, но в передаче жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам ему отказали.

Ввиду тяжелого материального положения предприятие просило о 10-летней рассрочке в выплате 7,8 млн рублей. «Чистополь-Водоканал» – единственный поставщик питьевой воды в Чистополе (также оказывает услуги по очистке стоков). За 2020 год его доход составил 179,4 млн рублей, что практически сравнялось с расходами (176,6 млн). Услуги водоснабжения и водоотведения, как известно, регулируемый вид деятельности. Тариф устанавливает Госкомитет РТ по тарифам. Суд согласился на выплаты в течение трех лет с ежемесячным платежом в 1,4 млн рублей.

Впрочем, этим летом предприятие попыталось добиться пересмотра решения о 48,7 млн по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковым была названа научная коллективная работа сотрудников института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ на тему «Количественные и качественные характеристики малых рек северной части Чистопольского района». Согласно ее данным, и это обстоятельство подтвердил директор института, сброс сточных вод в речку Килевку невозможен, так как она находится на расстоянии свыше 7 км от Данауровки. Впрочем, позже институт признал, что координаты были ошибочны. Они относятся к бассейну реки Большая Вахта, впадающей в Каму. Как известно, разные реки могут иметь одинаковые названия. К тому же Росприроднадзор нашел другие научные работы, где были сделаны иные выводы: устье реки Килевка начинается на западной окраине Чистополя. Она протекает по оврагу Донауровский мимо района Крутой Горы и впадает в Каму.

«У любого водоканала есть водоснабжение с водоочисткой и, соответственно, существуют очистные сооружения, на которых должны быть разные ступени очистки: химическая, механическая, биологическая и т. д., — говорит заведующая кафедрой природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова. — Должны сливаться только стоки с определенными показателями, на которые есть разрешения».

Но реальная ситуация, отмечает собеседник агентства, такова, что многие очистные строились еще во времена СССР: в 60-70-е годы. Поэтому в Татарстане немало таких сооружений устарели и требуют реконструкции. Мингазова напомнила о том, что действует федеральная программа «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В ее рамках в Татарстане планировалась реконструкция нескольких десятков очистных сооружений. «Вошел или нет Чистополь в эту программу, я не помню. Но считаю, что это только начало, потому что работы в этом плане много и ее, естественно, надо продолжать», — заключила она.