Водоканал Челнов попросил горожан обходить колодцы стороной

После инцидента в 32-м комплексе, где обвалился грунт канализационного колодца, «Челныводоканал» попросил горожан обходить люки стороной.

В организации подчеркнули, что высота от крышки люка до канализационной трубы может быть больше трех метров. При этом в стоках канализации возникает множество газов: от сероводорода до меркаптана, которые разрушают колодец. Именно поэтому лучше обойти колодцы стороной, приводят текст сообщения предприятия «Челнинские известия».

Также компания напомнила, что систему канализации Челнов строили в семидесятые-восьмидесятые годы. На сегодняшний день «возрастной» колодец требует регулярного обслуживания и ремонта.

Еще одна причина провалов - несогласованное благоустройство и строительство новых объектов: домов, дорог, проездов и тротуаров, при которых не учитываются проложенные коммуникации, подчеркнули в «Челныводоканале».

Сейчас предприятие повышает надежность объектов. Три с лишним года назад там стали производить свои железобетонные кольца. Производимые изделия более устойчивы к газовой коррозии благодаря дополнительному покрытию полиэтиленом.

На балансе «Челныводоканала» сейчас находится более тысячи канализационных люков. Каждый год они обследуются и на наиболее проблемных участках заменяются.