Водоемы Татарстана будет контролировать катер «Лачын»

В следующем году водоемы Татарстана будет контролировать не только судно «Фламинго», но и катер «Лачын», названный в честь проекта по возрождению популяции сокола-балобана. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.

«В следующем году у "Фламинго" появится надёжный помощник. Это ещё один катер, который мы назвали "Лачын" — в честь проекта по возрождению популяции сокола-балобана. Он будет работать на тех же водных объектах, оснащённый платформой "Акваториум", и расширит наши возможности по оперативному мониторингу. Теперь "соколы" у нас не только в небе Татарстана, но и на воде», - рассказал он.

Минэкологии РТ запустило проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана — хищной птицы, занесённой в Красную книгу России в 2023 году. За три года в природу выпущено 49 птенцов, в 2026 году — 25 особей. Выпуск проводится на двух площадках: в Камском Устье и на Саралинском участке Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Судно «Фламинго» работает с 1996 года. Судовой природоохранный комплекс «Волга-М», разработанный по техническому заданию Минэкологии РТ, после модернизации в 2022 году провёл восемь экспедиций и получил более 3,9 миллиона измерений на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Комплекс обеспечивает оперативный контроль физических и химических параметров водной среды непосредственно при движении судна.

В 2025 году была протестирована платформа «Акваториум» для непрерывного автоматического замера гидрофизических параметров с автономностью работы до шести месяцев. Опытная эксплуатация проведена на реке Казанке и озере Большой Кабан. Тестирование продолжится в 2026 году при поддержке петербургской компании NAECO — российского бренда, объединившего 60-летний опыт отечественных предприятий в области разработки систем для анализа водной среды. Именно с этой платформой будет в связке работать новый катер «Лачын».

«Лачын» в переводе с татарского означает «сокол». Название выбрано не случайно: оно связывает два знаковых экологических проекта Татарстана — возрождение популяции редкой хищной птицы в небе и передовой мониторинг водных ресурсов на реках и водохранилищах республики.