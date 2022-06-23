Водоем в парке Победы Казани стал лидером голосования среди пространств в Татарстане

В Татарстане стали известны лидеры онлайн-голосования среди общественных пространств. Лидером голосования среди общественных пространств Казани стал водоем в парке Победы, в Набережных Челнах — II очередь парка Прибрежный, в Нижнекамском районе — проспект Мира от ул. Баки Урманче до пр. Строителей, в Альметьевском районе — II очередь пляжа городского озера, а в Зеленодольском — сквер Алтынова. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов».

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Казани (более 61 тыс. человек поучаствовали в опросе за общественные пространства, из них более 41 тыс. — за дворы) и Набережных Челнов (27 тыс. — за общественные пространства, из них 18 тыс. — за дворы). Также особенно активно участвовали жители Нижнекамского, Альметьевского и Зеленодольского районов Татарстана.

Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на пресс-конференции в «Татар-информе» отметила, что новшеством голосования этого года в Татарстане стала возможность принять участие в опросе подросткам с 14 лет. Опрос показал, что подростки готовы выразить свое мнение, чтобы сделать любимые пространства в родных городах и поселках более комфортными, красивыми, современными.

Узнать полный список общественных пространств-победителей можно на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 200 дворов и 45 общественных пространств определены для благоустройства на 2023 год.