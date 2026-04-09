В навигацию этого года водным транспортом в Татарстане планируется перевезти 370 тыс. пассажиров. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Думаю, что за счет открытия новых направлений этот план удастся выполнить. В прошлом году мы очень переживали, что у нас будет большой отток пассажиров. Собственно, так и случилось – социальные рейсы немного просели ввиду того, что был открыт мост и люди пересели на автомобильный транспорт. Но подтянулись коммерческими рейсами», – рассказал он.

В результате, по словам Лизалина, общее количество перевезенных в 2025 году пассажиров составило 362 тыс. В 2024 году было перевезено более 344 тыс. человек.

«Готовы предложить прогулочные рейсы на наших судах по разным направлениям. На наших судах также проходят различные событийные мероприятия. Мы будем предлагать все новые продукты пассажирам», – подчеркнул он.

В этом году «Флот РТ» запустил мобильное приложение. С его помощью можно приобрести билет на различные речные маршруты, а также узнать о новых направлениях.