Водный транспорт в Татарстане хотят перевести на газомоторное топливо

В Татарстане рассматривается возможность перевода пассажирских и грузовых судов на газомоторное топливо. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

«Изучаем возможность перевести пассажирские суда во время их ремонта на газомоторное топливо. Такой опыт у нас был – это экскурсионно-прогулочное судно “Чайка-СПГ”, которое сейчас находится в Санкт-Петербурге», – рассказал глава Миндортранса РТ.

Ханифов пояснил, что одним из способов перехода грузовых и пассажирских судов на газомоторное топливо может стать замена двигателей. «Но газ на реку в любом случае придет», – подчеркнул он.

По мнению министра, вопрос с газовой заправкой на реке, возможно, будет решаться в ближайшее время.