Водный маршрут протяженностью 675 км свяжет Татарстан с двумя регионами

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Министр транспорта России Виталий Савельев анонсировал создание водного маршрута, который свяжет Нижегородскую область, Татарстан и Чувашию. Его протяженность составит 675 километров. Об этом стало известно на пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира».

Мероприятие проводилось в рамках Дня пассажирской логистики на выставке-форуме «Россия».

По словам министра, проект получил название «Речные магистрали», создана рабочая группа по его реализации. «Благодаря этому проекту мы решим задачи повышения транспортной доступности территорий вдоль Волги, развития мультимодальных пассажирских перевозок, а также создания новых туристических направлений», — сказал Савельев.

Для обеспечения роста внутреннего туризма по Волге в ближайшее время будут запущены отечественные скоростные суда.