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Экология
3 августа 2022  03:15
Наталья Рыбакова

В Чистопольском районе открылся водный экомаршрут в заказнике «Чистые луга»

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На территории государственного природного заказника «Чистые луга» открылся первый водный экомаршрут по реке Прость. Новый путь первыми опробовали воспитанники досугово-развивающего центра «Камалия», сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Юные участники экомаршрута изучили уникальные особенности природы района. К примеру, они узнали, что на территории заказника обитают орланы-белохвосты и лунь полевой.

Продолжительность маршрута составляет от 5 до 10 километров, включая остановку для отдыха. Организаторы сплава надеются, что такой вид экологического туризма станет популярным и перспективным среди чистопольцев и гостей города.

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