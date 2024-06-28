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Спорт 28 июня 2024 22:21

Водное шоу и заезды в костюмах: казанцев приглашают на фестиваль «Сапкультура»

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6 июля в Казани состоится фестиваль сапсерфинга. Гостей ожидают водное шоу, музыкальное сопровождение и различные соревнования. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Мероприятие пройдет на озере Кабан и включит семейные, костюмированные и спортивные заезды. Также организаторы обещают выступления профессионалов в гребле на байдарках и каноэ.

Состоится и водное шоу с выступлениями виндсерферов, райдеров на «драконах» и электрогидрофойлах. Отвечать за музыкальное оформление фестиваля будет диджей Bubblegum.

В сообщении говорится, что для участия в каждом из заездов необходимо пройти предварительную регистрацию.
Время заездов: спортивный — в 8 утра, семейный — в 11.45, а костюмированный — в полдень.

#фестиваль #спорт
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