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Водное шоу и заезды в костюмах: казанцев приглашают на фестиваль «Сапкультура»
6 июля в Казани состоится фестиваль сапсерфинга. Гостей ожидают водное шоу, музыкальное сопровождение и различные соревнования. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Мероприятие пройдет на озере Кабан и включит семейные, костюмированные и спортивные заезды. Также организаторы обещают выступления профессионалов в гребле на байдарках и каноэ.
Состоится и водное шоу с выступлениями виндсерферов, райдеров на «драконах» и электрогидрофойлах. Отвечать за музыкальное оформление фестиваля будет диджей Bubblegum.
В сообщении говорится, что для участия в каждом из заездов необходимо пройти предварительную регистрацию.
Время заездов: спортивный — в 8 утра, семейный — в 11.45, а костюмированный — в полдень.
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