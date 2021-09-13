Водная арка и чак-чак: в Казань прибыл первый субсидированный чартерный рейс из Москвы

В Казань прилетел первый чартерный рейс из Москвы, субсидированный государством. Эта программа стала продолжением поддержки сферы туризма, которая продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Самолет в Татарстане встретили ярко: организовали специальную водную арку, подарили прилетевшим чак-чак, а также исполнили для них национальные татарские мелодии.

Прилетевшие туристы рассказали о преимуществах программы и отметили, что рады такой теплой встрече в Казани.

«Я услышала про этот тур по радио. Меня зацепила цена. Я позвонила друзьям, и мы решили поехать. Очень хотелось посетить Казань, но смущала цена, а сейчас не задумываясь полетели, так как поездка обошлась намного дешевле», — сообщила пенсионерка из Подмосковья Ольга Евстигнеева, прилетевшая этим рейсом.

Женщина поделилась, что планировала эту поездку уже давно, так как до этого еще не бывала в столице Татарстана. Сейчас же она планирует ходить на все возможные экскурсии, чтобы побольше узнать о городе и республике в целом.

Впервые выбрались в Казань и представители молодого поколения — семья Насташевых. Денис, Мария и их сын Добрыня приехали в город, чтобы отдохнуть и отметить день рождения.

«У моей жены день рождения, приехали праздновать. Выбрали тур спонтанно, ни разу здесь не были. Хотим классно провести время», — заявил Денис Насташев.

По его словам, они очень мало знают о Казани, поэтому будут активно ходить на экскурсии, предоставляемые туроператором. Так, сегодня у них в планах прогулка по Кремлю.

По данным туроператора, загрузка на первый чартер из Москвы в Казань составила почти 100%. Аналогичные рейсы запланированы на 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Перелет таким способом обойдется пассажиру дешевле регулярного рейса на 4–5 тыс. рублей. Также на выбор есть две экскурсионные программы, рассчитанные на пять и девять дней.

Программа чартерных рейсов из Москвы на Сахалин, в Бурятию, Тюмень и Казань реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму. Рейс в столицу Татарстана также поддержан Госкомитетом РТ по туризму.